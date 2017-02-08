YouTube позволил зарабатывать на онлайн-трансляциях

22:53, 08 февраля 2017, ПАИ

Виодеосервис YouTube предоставил пользователям возможность проводить прямые трансляции с мобильных устройств. Об этом говорится в официальном блоге компании, пишет Газета.ру.

Пока что нововведение доступно лишь видеоблогерам, у которых есть более 10 тыс. подписчиков. В ближайшем будущем возможность стриминга заработает у всех пользователей YouTube.

Монетизация будет происходить за счет сервиса Super Chat, который позволит зрителям трансляций за дополнительную плату сделать комментарии заметнее.