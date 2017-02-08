Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов
Великие Луки входят в первую десятку городов воинской славы для экономных туристов.
Топ-10 самых недорогих городов воинской славы России составляют Феодосия (Крым), Калач-на-Дону (Волгоградская область), Вязьма (Смоленская область), Козельск (Калужская область), Ковров (Владимирская область), Туапсе и Анапа (Краснодарский край), Великие Луки (Псковская область), Таганрог (Ростовская область) и Можайск (Московская область).
По данным сервиса RoomGuru.ru, в этих городах проживание вдвоем в гостинице обойдется от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.