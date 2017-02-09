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Общество

Праздник Златоустьева огня наступил по народному календарю

Праздник Златоустьева огня наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

На Руси этот день получил свое название в честь Иоанна Златоуста — константинопольского архиепископа и богослова. Иоанн почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей — вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Его называли блестящим проповедником, и за свой ораторский дар Иоанн получил прозвище Златоуста.

Этому святому в народе принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также о помощи в отчаянии. Кроме того, в день Иоанна Златоуста произносили особый заговор от зубной боли. Он звучал так: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

Праздник получил название Златоустьева огня, потому что в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. Особым образом нужно было затопить печь — так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину.

Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, что если облака идут против ветра — это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.
 

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