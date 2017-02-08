День гражданской авиации России отмечается 9 февраля

08:51, 09 февраля 2017, ПАИ

9 февраля в России отмечается День гражданской авиации, сообщает calend.ru. Именно в этот день в 1923 году появился воздушный флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы.

Так, 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километров.

Появление пассажирского флота обусловило появление еще нескольких структур. Так, в том же 1923 году было создано общество добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет». А технический надзор за гражданской авиацией возложили на Главное управление воздушного флота. В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиации, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же году новая отрасль получила имя, известное и по сей день, — «Аэрофлот». Кстати, с 1979 по 1988 годы во второе воскресенье февраля отмечали День Аэрофлота.