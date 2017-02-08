Международный день стоматолога празднуется сегодня

09:14, 09 февраля 2017, ПАИ

9 февраля отмечается Международный день стоматолога, сообщает calend.ru. Профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей отмечается в День святой Аполлонии. Аполлония — дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая во Христа. По мнению гонителей христианства, она подавала плохой пример согражданам, которые должны были придерживаться многобожия и верить в божественное происхождение императора.

Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Но девушка не дрогнула перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени и выполнить требование толпы. Когда же ее развязали, отважная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года.

Страдания и христианский подвиг Аполлонии так поразили ее современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей — зубная боль утихнет. В 300 году Аполлония была канонизирована как святая мученица. День её памяти 9 февраля.

Древние «стоматологи» использовали прототип первой бормашины еще 9 тысяч лет назад. Такое открытие сделали ученые из США и Франции. Исследовав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших в VI-IV веках до нашей эры, они обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметров. Об искусстве древних «стоматологов» свидетельствует и тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные коренные зубы, причем, одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти.

В России Международный день стоматолога отмечают несколько лет, и с каждым годом он приобретает все большую популярность. А 6 марта в мире отмечается ещё один праздник специалистов 'njq профессии — Международный день зубного врача.