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Мужчина погиб на пожаре в невельской деревне Змеино

Сегодня, 9 февраля, в 2:29 в Невельском районе в деревне Змеино произошел пожар в пристройке к в жилому дому. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в пристройке сгорела кровля по всей площади, огонь повредил строение изнутри. Кроме того, сгорел находившийся там ВАЗ-2112. На месте пожара обнаружили погибшим 39-летнего хозяина дома. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в пристройке.

Кроме того, 8 февраля в Псковском районе в деревне Кирово в 11:52 в двухэтажном двухквартирном жилом доме огонь повредил кровлю на площади 1 кв. м. в одной из квартир, а в соседней - на 10 кв. м. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи в одной из квартир.

В этот же день в 19:20 в Печорском районе в деревне Ротово в жилом доме в результате возгорания в комнате была закопчена стена на 1 кв. м. Огонь повредил имущество. Причина возгорания – неосторожное обращение неустановленного лица с огнем.

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