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29 преступлений произошли в Псковской области 8 февраля

8 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступили 39 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 5 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в оперативных сводках зарегистрировали 29 преступлений, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто).

За минувшие сутки на территории региона ДТП с пострадавшими не зарегистрировали. Сотрудники ГИБДД задержали 1 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 407 нарушений Правил дорожного движения. 

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