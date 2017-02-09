29 преступлений произошли в Псковской области 8 февраля

10:01, 09 февраля 2017, ПАИ

8 февраля в органы внутренних дел Псковской области поступили 39 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 5 - по городу Пскову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в оперативных сводках зарегистрировали 29 преступлений, в том числе умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (раскрыто).

За минувшие сутки на территории региона ДТП с пострадавшими не зарегистрировали. Сотрудники ГИБДД задержали 1 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 407 нарушений Правил дорожного движения.