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Пскович получил ожоги 90% тела на пожаре в доме по улице Печорской

Сегодня, 9 февраля, в 2:32 в Пскове в многоквартирном жилом доме по улице Печорской в двухкомнатной квартире загорелись диван и постельные принадлежности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в огне пострадал 50-летний мужчина, его доставили в областную больницу с термическими ожогами 90% тела, ожогами дыхательных путей и травматическим шоком. Причиной пожара стало неосторожное обращение пострадавшего с огнем при курении.

8 февраля в 23:50 в Пскове в двухэтажном неэксплуатируемом здании по улице Некрасова огонь повредил комнату на площади 30 квадратных метров. Причина пожара – неосторожное обращение неустановленного лица с огнем.

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