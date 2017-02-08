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Экономика

Незаконно отчужденный участок на берегу Чудского озера вернули в собственность Гдовского района

По требованию прокурора Псковской области незаконно отчужденный земельный участок на берегу Чудского озера вернули в собственность Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в нарушение требований земельного законодательства Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района заключил с ООО «Рыбачий Стан» договор купли-продажи земельного участка площадью более 3 га, расположенного на берегу Чудского озера. При этом при принятии администрацией Гдовского района решения о предоставлении земельного участка в собственность юридического лица не было учтено территориальное зонирование и вид разрешенного использования, установленный для спорного земельного участка. Также не был соблюден регламентированный земельным законодательством порядок предоставления земельного участка в целях строительства. 

В результате незаконных действий уполномоченного органа нарушили публичные интересы муниципального образования, недополучившего денежные средства, которые могли быть выручены от продажи участка на торгах по более высокой цене, а также интересы субъектов предпринимательской деятельности, которые в случае проведения торгов могли претендовать на заключение оспариваемого договора.

Для устранения выявленных нарушений закона прокуратура обратилась в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением о признании недействительным (ничтожным) заключенного договора купли-продажи земельного участка. Требования прокурора удовлетворили, договор купли продажи земельного участка признали недействительным. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

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