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Общество

Росгвардия получит разведывательную машину, не имеющую аналогов

Специально для Росгвардии будет создана уникальная техника. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника военно-научного управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ Юрия Марценюка, речь идет о разведывательной машине, которая разрабатывается на базе «Тигра». При этом учитываются достоинства и недостатки уже имеющейся техники.

«Мы завершаем работу над служебно-разведывательной машиной, аналогов которой в настоящее время нет. Эта работа будет завершена в ближайшее время, машина разрабатывается на базе «Тигра», - рассказал Юрий Марценюк.

Кроме того, в следующем году начнется разработка учебно-тренировочного комплекса. С его помощью можно будет обучать экипаж управлению броневиком.

Также сообщается, что в Росгвардии появится новая машина радиационно-химической и биологической защиты. Она тоже разработана на базе «Тигра».

Напомним, ранее армейский бронеавтомобиль «Тигр» удалось разогнать до 139 километров в час.

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