В Псковскую область пытались ввезти марокканские клементины под видом мандаринов

11:01, 09 февраля 2017, ПАИ

7 и 8 февраля на Государственной границе РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запретили транзит из Литвы в Казахстан и Киргизию двух партий свежих клементинов общим весом более 26 тонн, выращенных в Марокко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало несоответствие наименования продукции, указанной на маркировке товара (мандарины) и фактически перемещаемой (клементины).

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района не пропустили из Литвы партию рассады земляники в количестве более 920 тысяч штук, выращенную в Польше. Причина запрета - отсутствие сортов перемещаемого посадочного материала в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ.

Запрещенные к ввозу партии вернули на сопредельную территорию.