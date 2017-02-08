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Экономика

В Псковскую область пытались ввезти марокканские клементины под видом мандаринов

7 и 8 февраля на Государственной границе РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района запретили транзит из Литвы в Казахстан и Киргизию двух партий свежих клементинов общим весом более 26 тонн, выращенных в Марокко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало несоответствие наименования продукции, указанной на маркировке товара (мандарины) и фактически перемещаемой (клементины).

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района не пропустили из Литвы партию рассады земляники в количестве более 920 тысяч штук, выращенную в Польше. Причина запрета - отсутствие сортов перемещаемого посадочного материала в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ.

Запрещенные к ввозу партии вернули на сопредельную территорию.

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