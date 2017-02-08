9 февраля псковичей приглашают на заседание «Изборской пятницы», посвящённое 90-летию со дня рождения местного краеведа

11:12, 09 февраля 2017, ПАИ

9 февраля в 14:00 музей-заповедник «Изборск» приглашает на заседание исторического кружка «Изборская пятница» (улица Печорская, 39, усадьба купца Белянина), посвящённого 90-летию со дня рождения Валентины Розовой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, мероприятие организовано совместно с Изборской библиотекой, филиалом Печорской центральной районной библиотеки и Изборским лицеем.

Вниманию посетителей будут представлены фотографии, документы из собрания музея-заповедника, презентация, рассказывающая о Валентине Розовой, посвятившей свою жизнь возрождению и сохранению исторического и культурного наследия древней Изборской земли.

Валентина Розова родилась в Изборске 2 февраля 1927 года в семье Дмитрия и Анны Власовых. Она училась в Изборской школе, которую окончила в 1941 году с похвальной грамотой. В начале Великой Отечественной войны семья Власовых была эвакуирована в село Ермоловка Молотовского района Омской области. Отец Розовой воевал в составе Изборского истребительного батальона.

В 1942 году в Ермоловку приехал детский дом с детьми из блокадного Ленинграда. Валентина Розова работала в нем воспитательницей по 10 ноября 1944 года. В Изборск семья вернулась только в январе 1945 года. 2 марта 1945 года Валентина Розова устроилась на работу в Печорский детский дом, вступила в комсомол. Была секретарем первичной комсомольской организации Печорского детского дома. В 1949 году она устроилась работать пионервожатой в Изборскую школу и поступила учиться на заочное отделение педагогического училища в Псков. С 1953 по 1970 годы В. Розова работала в Изборской библиотеке. В 1960-е годы при читальном зале, которым она заведовала, был организован краеведческий кружок «Изборская пятница».

В 1964 году в Изборске был создан музей на общественных началах, которым руководил С. Щербаков, а Валентина Розова стала научным секретарём. В 1970 году музей стал филиалом Псковского музея-заповедника, а Валентину Розову назначили заведующей филиалом «Изборская крепость». В 1971 году в Изборске начала работать Изборская археологическая экспедиция АН СССР под руководством известного исследователя В. Седова. С этого момента В. Розова принимала активное участие в научных конференциях, привлекала к работе в экспедиции лингвистов, этнографов, которые обследовали край и оставили ценные материалы в музее. Розова занималась организацией хранения экспонатов, созданием музейных экспозиций. Проработав в музее 22 года, Валентина Розова вместе с коллегами собрала, описала и систематизировала большое количество экспонатов.