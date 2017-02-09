Приставы взыскали с компании «Строй-СА» в пользу псковича почти полтора миллиона рублей

16:29, 09 февраля 2017, ПАИ

Судебные приставы Пскова взыскали с ООО «Строй-СА» 1 миллион 400 тысяч рублей задолженности перед физическим лицом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

25 октября 2016 года в отношении ООО «Строй-СА» судебный пристав-исполнитель Анастасия Можега возбудила исполнительное производство. В качестве взыскателя по делу выступало физическое лицо. Сущностью взыскания являлось принятие обеспечительных мер на сумму в 1 миллион 400 тысяч рублей. На денежные средства, организации-должника, находящиеся на счетах в ПАО «Банк ВТБ» и АО «Альфа-Банк», был наложен арест.

В январе 2017 года возбудили новое дело, где требовалось взыскать 1 миллион 400 тысяч рублей также в пользу физического лица. Сумма составляет долг по договору займа и проценты за пользование чужими денежными средствами, а также судебные расходы.

Вся сумма долга в 1 миллион 400 тысяч рублей была списана со счёта организации-должника в ПАО «Банк ВТБ». Денежные средства перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено.

Напомним, что в настоящее время компания «Строй-СА» является фигурантом истории с обманутыми покупателями квартир в жилищном комплексе «Европа» в Псковском районе. Пострадавшими оказались порядка 30 человек. Они приобретали у этой компании, выступавшей подрядчиком, по демпинговым ценам квартиры в жилом комплексе (сделки оформлялись в виде заключения предварительных договоров уступки прав на недвижимость и договорам займа). Однако, «Строй-СА» к тому моменту не получил квартиры в собственность по договору с застройщиком. Впоследствии застройщик — фирма, входящая в холдинг ПИК — разорвала с подрядчиком свой договор из-за невыполнения его условий, и в результате квартиры «Строй-СА» так и не получил, без жилья остались и их покупатели.