Псковский мясокомбинат советует, какой завтрак приготовить в День влюблённых

10:45, 09 февраля 2017, ПАИ

Псковский мясокомбинат советует, что приготовить на День влюбленных. Чтобы на долгие годы сохранить любовь и нежность в семье, не забывайте удивлять свою вторую половинку. Признания в любви могут быть самыми разными, начиная от дорогих подарков и заканчивая ежедневными милыми мелочами. Горячая яичница сердечком на завтрак будет приятной неожиданностью, рассказывающей вашему избраннику о силе и страстности ваших чувств.

Яичница с сосиской – весьма распространенное блюдо для завтрака. Оно готовится быстро и просто, при этом являясь сытным и энергетическим. Открытием для многих станет то, что сосиску можно не только нарезать кружочками и запекать внутри яичницы, но и выложить в виде сердца, а глазунью поместить внутрь. Такая вкусная «валентинка» поднимает настроение. Порадуйте своих любимых завтраком в День влюбленных и не только.

Для такого романтичного завтрака у Псковского мясокомбината есть новинка — сосиски «Венские» в съедобной оболочке, с натуральным копчением, традиционным «венским» хрустом, тончайшим сливочным вкусом и потрясающе вкусные!

Ингредиенты:

Яйцо — 1 штука

Сосиски «Венские» — 1 штука

Масло растительное — по вкусу (для жарки)

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Способ приготовления:

первым делом аккуратно разрезаем сосиску вдоль, но не до конца, а оставляем сверху 1 сантиметр целым;

теперь сводим концы сосиски так, чтобы у нас получилось сердечко, скрепляем кончики зубочисткой;

далее разогреваем на сковороде небольшое количество растительного масла и обжариваем на нем сердечко из сосиски с одной стороны. Затем переворачиваем его на другую сторону и аккуратно разбиваем в него яйцо, солим и посыпаем яйцо молотым перцем. Жарим яичницу на медленном огне под крышкой до готовности белка и желтка. Если белок немного вытечет за пределы сердечка, не пугайтесь, все лишнее потом можно просто обрезать;

перекладываем яичницу на тарелку и зовем любимого или любимую завтракать.

Новинку из «Золотой серии» сосиски «Венские» можно приобрести в сети магазинов «Бизон», «Пятерочка», «Империал».