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Экономика

Хозяйства Псковской области приступили к выполнению подпрограммы по мелиорации земель сельхозназначения

Администрация Псковской области утвердила подпрограмму по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на период 2014-2020 годы. Как сообщили Псковскому агентству информации в Главном госуправлении сельского хозяйства и государственного технического надзора области, реализация мероприятия «Проведение культуртехнических работ на мелиоративных землях сельскохозяйственного назначения» направлена на вовлечение в оборот выбывших мелиоративных земель путем проведения культуртехнических мероприятий с комплексом работ по окультуриванию земель. На эти цели из федерального и областного бюджета выделены 148 млн рублей.

В управлении рассказали, что ООО «ПсковАгроИнвест» под руководством Александра Братчикова многие годы проводит работы по окультуриванию полей, а с 2017 года является участником данной подпрограммы. В хозяйстве активно применяют современные технологии производства и переработки мяса свиней и говядины, работает свой комбикормовый завод, пункт очистки и сортировки семян, строится молочный комплекс, закуплена современная сельскохозяйственная техника.

Большое внимание уделяется повышению плодородию почвы: ежегодно вносятся органические и минеральные удобрения, микроудобрения, широко применяются гербициды и средства защиты растений. Главный агроном Геннадий Сашин - сторонник прогрессивных, малозатратных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, на полях хозяйства широко применяется минимальная обработка почвы, отметили в управлении.

За прошедший год в хозяйстве ввели 2 тыс. 170 га брошенных сельскохозяйственных земель, на которых была вырублена древесно-кустарниковая растительность, убрали камни и мусор, привели в порядок мелиоративные каналы.

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