Великолучанина обманул мошенник, представившийся сотрудником банка

10:35, 09 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках местный житель лишился денег после общения в Интернете с незнакомцем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 6 февраля 38-летнему жителю Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к банковской карте великолучанина срочно требуется уточнить ее реквизиты. Мужчина необходимые сведения предоставил. В результате с его банковской карты были сняты 9 тысяч рублей.

По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело. По имеющимся данным, номер телефона, с которого поступил звонок потерпевшему, зарегистрирован в Москве.