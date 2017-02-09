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Великолучанина обманул мошенник, представившийся сотрудником банка

В Великих Луках местный житель лишился денег после общения в Интернете с незнакомцем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 6 февраля 38-летнему жителю Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к банковской карте великолучанина срочно требуется уточнить ее реквизиты. Мужчина необходимые сведения предоставил. В результате с его банковской карты были сняты 9 тысяч рублей.

По данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело. По имеющимся данным, номер телефона, с которого поступил звонок потерпевшему, зарегистрирован в Москве.

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