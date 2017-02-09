В эколаборатории Псковской ГРЭС побывали школьники из Дедовичей

11:33, 09 февраля 2017, ПАИ

В эколаборатории Псковской ГРЭС побывали школьники из Дедовичей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия.

7 февраля девятиклассники Дедовичской средней школы №1 первыми в этом году пришли на экскурсию на Псковскую ГРЭС. Знакомство с электростанцией в Год экологии началось с посещения экологической лаборатории.

Начальник лаборатории Наталья Иванова обратила внимание учащихся на то, каким важным является на ГРЭС направление охраны окружающей среды и снижение негативного воздействия на природу. Лаборатория работает с первых дней пуска станции. Её специалисты ежедневно осуществляют контроль за выбросами в атмосферу и сбросами в водные объекты. Школьники наблюдали, как лаборант Любовь Ломоносова проводит химический анализ на определение хлорид-ионов в воде. Некоторые попробовали сами поработать с пипеткой в руках. «Оказалось, со стороны наблюдать – просто, на деле – иначе», - отметили в пресс-службе.

Экскурсия организована для знакомства со станцией и профориентации, направленной на оказание помощи в выборе будущей профессии в жизни. Провел её для учащихся ДСШ №1 выпускник этой же школы, а сегодня инженер ПТО Геннадий Куделькин.