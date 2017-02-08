В этом году регионы Северо-Запада получат 1,7 млрд рублей на грантовую поддержку малых форм хозяйствования

11:41, 09 февраля 2017, ПАИ

В 2017 году регионам Северо-Западного федерального округа планируется направить 1,7 млрд рублей на грантовую поддержку малых форм хозяйствования, заявил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев на рабочем совещании с руководителями органов управления агропромышленного комплекса субъектов РФ и главами крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов - участников региональных программ грантовой поддержки малых форм хозяйствования 2015-2016 годах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

На совещании присутствовали представители Псковской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской областей и Республики Карелия. В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие Главное государственное управление сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области и псковские фермеры.

«Мы намерены продолжить тенденцию достижения рекордных показателей в сфере АПК, уделив при этом особое внимание малым формам хозяйствования», - отметил Иван Лебедев, добавив, что фермеры сегодня являются драйверами роста экономики в АПК. Замминистра обратил внимание участников совещания, что с 2017 года грантовая поддержка фермеров и сельхозкооперативов осуществляется в рамках «единой субсидии». Так, из 36 млрд рублей федеральных средств на грантовые мероприятия развития фермеров и кооперативов в текущем году, по предварительной информации регионов, будет направлено 7,6 млрд рублей или 21% от размера «единой субсидии». На поддержку начинающих фермеров предусмотрено около 3 млрд рублей, развитие семейных животноводческих ферм – 3,1 млрд рублей, сельхозкооперативов – 1,5 млрд рублей. По словам Ивана Лебедева, благодаря господдержке, планируется создание не менее 3 тыс. 741 рабочих мест, в кооперативах – около 574.

В рамках совещания обсуждались вопросы о составлении и принятии новой нормативно-правовой базы в регионах с учетом новых методических рекомендаций, а также вопросы о положении дел в крестьянских фермерских хозяйствах и потребительских кооперативах, являющихся получателями грантовой поддержки.

В ходе открытого диалога главы КФХ делились с руководством Минсельхоза об имеющихся трудностях при освоении средств грантовой поддержки. Со стороны Министерства были даны разъяснения и рекомендации по интересующим фермеров вопросам.

Отдельно директор департамента сельских территорий В. Свеженец отметил приоритетные направления дальнейшего развития фермерских хозяйств, в частности, перспективность объединения в кооперативы с целью увеличения доходности и развития материально-технической базы, а также меры государственной поддержки в развитии этого направления.