Житель Великих Лук расплатился с таксистом купюрой «банка приколов»

10:23, 09 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках мошенник попытался ввести в заблуждение водителя такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках на улице Дружбы гражданин, воспользовавшись услугами такси, в салоне машины расплатился с водителем пятитысячной купюрой, которая оказалась билетом «банка приколов».

Личность подозреваемого установлена. Им оказался 33-летний безработный, ранее судимый житель Великих Лук. Проводится проверка.