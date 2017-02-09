Житель Великих Лук расплатился с таксистом купюрой «банка приколов»
В Великих Луках мошенник попытался ввести в заблуждение водителя такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в Великих Луках на улице Дружбы гражданин, воспользовавшись услугами такси, в салоне машины расплатился с водителем пятитысячной купюрой, которая оказалась билетом «банка приколов».
Личность подозреваемого установлена. Им оказался 33-летний безработный, ранее судимый житель Великих Лук. Проводится проверка.