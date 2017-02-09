«Молодёжный» и «Афины» посетят участники очередного тура по новостройкам в Пскове

12:43, 09 февраля 2017, ПАИ

11 февраля газета «Комсомольская правда. Псков» организует очередной тур по новостройкам. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции, в этот раз участники экскурсии по новым квартирам отправятся в два жилых комплекса от компании «Скандинавия» - «Молодёжный» и «Афины».

Оба комплекса имеют стильный внешний вид, нестандартные панировки и выгодные предложения. В «Молодёжном» нет дворов-колодцев, все дома построены не по принципу «окно-в-окно». Просторные дворы, большие парковки и трёхуровневая система безопасности выгодно отличают этот квартал от других.

При создании жилого комплекса «Афины» использовались передовые технологии, он доступен для маломобильных граждан. Сквозь огромные окна открывается красивый пейзаж, а сами дома выглядят нестандартно и очень интересно.

У участников тура будет возможность посмотреть квартиры, пообщаться с застройщиком, узнать все выгодные предложения по покупке жилья.

Участие в туре бесплатное, нужно лишь записаться по телефону: (8112) 702-042. Старт - от редакции «Комсомольской правды» (улица Пароменская, 21/33) 11 февраля в 11:00.