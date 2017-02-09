В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров

11:35, 09 февраля 2017, ПАИ

В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров, сообщила Псковскому агентству информации главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

По её словам, сообщения о деятельности мошенника начали поступать со вторника, 7 февраля. В частности, к Галине Невалённой обратилась пенсионерка, проживающая на Юбилейной, 83а. Женщина рассказала, что мужчина средних лет представился сотрудником городской поликлиники, назвал её по имени-отчеству и предложил пройти платную диспансеризацию: сдать анализы и сделать УЗИ. За свои услуги он потребовал 3 тысячи 600 рублей, однако денег у псковички не оказалось, поэтому ей удалось избежать обмана.

8 февраля мужчина обратился к другой пенсионерке, проживающей на улице Алтаева, 3. «Здесь ему повезло. Благодаря тому, что ему откуда-то стали известны персональные данные псковички, вплоть до информации о смерти её мужа, ему удалось войти к ней в доверие. Женщина отдала 5 тысяч рублей, а на «сдачу» приобрела некий «медицинский аппарат», - рассказала Галина Невалённая.

«Серия таких эпизодов уже была осенью. Мошенники каждый раз выдумывают всё новые детали и схемы. Настораживает, что они знают персональные данные наших пациентов. Откуда-то у них есть эти сведения. Но это уже вопрос к правоохранительным органам», - отметила Галина Невалённая.

Главный врач Псковской городской поликлиники предупредила, что медицинское учреждение не проводит платных исследований на дому и не продаёт никаких аппаратов. «Мы приглашаем на диспансеризацию в поликлинику. Забор анализов на дому происходит согласованно с врачом и по вызову пациента. Прошу псковичей, которые столкнутся с подобным мошенничеством, звонить в приёмную главного врача по телефону 534942.

Сегодня, 9 февраля, в 17:30 в поликлинике №3 на Индустриальной, 8 в Пскове состоится ежеквартальная встреча граждан с главврачом. Жители города могут задать любые интересующие их вопросы, внести предложения.