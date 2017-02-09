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Общество

Юлии Пересильд присудили правительственную премию за «Битву за Севастополь»

Актрисе, уроженке Пскова Юлии Пересильд присвоили премию Правительства России в области культуры. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.

Премия присуждена за вклад в создание художественного фильма «Битва за Севастополь».

 

Вместе с Юлией Пересильд премии удостоены актеры Олег Васильков, Сергей Мокрицкий, режиссер-постановщик Наталья Мокрицкая, продюсер Никита Тарасов.

За 2016 год присуждены 16 премий Правительства в области культуры. Размер каждой из них – один миллион рублей.

Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание для детей и юношества наиболее талантливых творческих проектов и произведений.

Юлия Пересильд — актриса Московского драматического театра на Малой Бронной и Государственного театра наций. Родилась в Пскове 5 сентября 1984 года. В 2013 году она стала лауреатом премии президента России. В «Битве за Севастополь» она сыграла роль снайпера Людмилы Павличенко.

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