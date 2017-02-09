В Псковской области пройдёт Единый день родительских собраний

12:12, 09 февраля 2017, ПАИ

С 27 февраля по 3 марта в школах Псковской области состоятся родительские собрания, посвященные профилактике употребления наркотических средств несовершеннолетними. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Собрания организуют управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Государственным управлением образования.

Мероприятие проводится для повышения правовой грамотности родителей, разъяснения их ответственности за воспитание детей, а также в целях формирования необходимых навыков для оценки риска наркотизации. «Родители закладывают основы физического, психологического здоровья ребенка и играют важнейшую роль в формировании его жизненных ориентиров. Они являются многочисленной частью общества, наиболее активной и заинтересованной в поддержании здорового образа жизни подрастающего поколения», - подчеркнули в УМВД.