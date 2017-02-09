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Общество

В Псковской области пройдёт Единый день родительских собраний

С 27 февраля по 3 марта в школах Псковской области состоятся родительские собрания, посвященные профилактике употребления наркотических средств несовершеннолетними. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.            

Собрания организуют управление по контролю  за оборотом наркотиков УМВД России  по Псковской области совместно с Государственным управлением образования.

Мероприятие проводится для повышения правовой грамотности родителей, разъяснения их ответственности за воспитание детей, а также в целях  формирования необходимых навыков для оценки риска наркотизации. «Родители закладывают основы физического, психологического здоровья ребенка и играют важнейшую роль в формировании его жизненных ориентиров. Они являются многочисленной частью общества, наиболее активной и заинтересованной в поддержании  здорового образа жизни подрастающего поколения», - подчеркнули в УМВД.

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