Андрей Фурсенко: ЕГЭ уравнял в правах всех абитуриентов страны

12:34, 09 февраля 2017, ПАИ

Единый государственный экзамен является объективной системой оценки знаний школьников и главная его заслуга в том, что он уравнял в правах всех абитуриентов страны, заявил помощник президента России, экс-министр образования и науки (2004-2012 годы) Андрей Фурсенко, пишет ТАСС.

«ЕГЭ - это объективная оценка. Ни одна система оценки не может быть идеальной, они все имеют свои недостатки. Но из тех систем, которые на сегодняшний день использовались, она является оптимальной, по крайней мере, это лучшее из того, что было в нашей стране», - сказал Фурсенко, отметив, что тесты, от которых отказались практически во всех ЕГЭ, не являются единственной формой проверки знаний.

Он считает, что главная заслуга единого госэкзамена в том, что выпускники школ из разных регионов страны смогли поступить в любой вуз страны, включая ведущие университеты Москвы или Санкт-Петербурга. Прежде же количество иногородних студентов в столичных вузах составляло чуть больше 10%.

«Я считаю, что если бы не было ЕГЭ, то технические вузы остались бы без студентов. За последние 10 лет доля иногородних студентов в ведущих технических вузах сильно выросла и сегодня составляет в среднем 60-65%. ЕГЭ создал социальный лифт для ребят, которые ориентированы на знания», - уверен Фурсенко.

Он подчеркнул, что в системе ЕГЭ «можно обманом получить высокие баллы, но нельзя намеренно завалить сдающего».

«Другое дело, что, конечно, психология многих людей свелась к тому, что в школе учатся для того, чтобы сдать ЕГЭ, но она имела место и раньше. Натаскивали не на ЕГЭ, а на какие-то специальные ответы. Это ментальная беда, в нашем обществе сложилось неправильное отношение к экзаменам, надо задаться вопросом: для чего люди учатся, а не как сдать экзамен», - заключил Фурсенко.