0
12:43
«Молодёжный» и «Афины» посетят участники очередного тура по новостройкам в Пскове
12:03
Максим Жаворонков: Решение в отношении директора «Псковпассажиравтотранса» будет принято в установленные законом сроки
11:35
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
11:33
В эколаборатории Псковской ГРЭС побывали школьники из Дедовичей
10:45
Псковский мясокомбинат советует, какой завтрак приготовить в День влюблённых
10:42
ВОЙНА МАШИН #10: Chevrolet Cruze (2011) против Opel Astra (2014)
22:29
Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста
Еще новости
Общество

800 псковичей отправились служить по контракту в прошлом году

В 2016 году  из Псковской области на службу по контракту в воинские части Министерства обороны были отправлены около 800 человек. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области Валерий Бартенев в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Бартенев также сообщил, что приоритетом в выборе места службы для жителей региона являлся Псковский гарнизон, 30 человек изъявили желание проходить службу на Северном флоте. Всего пункт отбора на службу за год посетили 1 тыс. 339 человек. Основной мотивацией для службы по контракту, по словам Валерия Бартенева, является «стабильность и гарантии Минобороны».

Он добавил, что по контракту изъявили желание служить 77 граждан с высшим образованием, не проходивших службу по призыву, в 2015 году их было 60. В этом году из этой категории на службу уже отобрали 13 человек.

Валерий Бартенев отметил, что контрактники имеют возможность выбирать воинскую часть для службы и  конкретную воинскую должность. Выпускники вузов, добавил он, чаще всего выбирают Псковский гарнизон.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Молодёжный» и «Афины» посетят участники очередного тура по новостройкам в Пскове
09 февраля 2017
«Молодёжный» и «Афины» посетят участники очередного тура по новостройкам в Пскове
Максим Жаворонков: Решение в отношении директора «Псковпассажиравтотранса» будет принято в установленные законом сроки
09 февраля 2017
Максим Жаворонков: Решение в отношении директора «Псковпассажиравтотранса» будет принято в установленные законом сроки 6
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
09 февраля 2017
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
В эколаборатории Псковской ГРЭС побывали школьники из Дедовичей
09 февраля 2017
В эколаборатории Псковской ГРЭС побывали школьники из Дедовичей
Псковский мясокомбинат советует, какой завтрак приготовить в День влюблённых
09 февраля 2017
Псковский мясокомбинат советует, какой завтрак приготовить в День влюблённых
ВОЙНА МАШИН #10: Chevrolet Cruze (2011) против Opel Astra (2014)
09 февраля 2017
ВОЙНА МАШИН #10: Chevrolet Cruze (2011) против Opel Astra (2014)
Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста
08 февраля 2017
Голодец сообщила об отсутствии любых планов на повышение пенсионного возраста 1
В посёлке Ямм Гдовского района состоялся профилактический рейд по противопожарной безопасности
08 февраля 2017
В посёлке Ямм Гдовского района состоялся профилактический рейд по противопожарной безопасности

Идет загрузка...