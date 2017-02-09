800 псковичей отправились служить по контракту в прошлом году

11:53, 09 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году из Псковской области на службу по контракту в воинские части Министерства обороны были отправлены около 800 человек. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области Валерий Бартенев в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Бартенев также сообщил, что приоритетом в выборе места службы для жителей региона являлся Псковский гарнизон, 30 человек изъявили желание проходить службу на Северном флоте. Всего пункт отбора на службу за год посетили 1 тыс. 339 человек. Основной мотивацией для службы по контракту, по словам Валерия Бартенева, является «стабильность и гарантии Минобороны».

Он добавил, что по контракту изъявили желание служить 77 граждан с высшим образованием, не проходивших службу по призыву, в 2015 году их было 60. В этом году из этой категории на службу уже отобрали 13 человек.

Валерий Бартенев отметил, что контрактники имеют возможность выбирать воинскую часть для службы и конкретную воинскую должность. Выпускники вузов, добавил он, чаще всего выбирают Псковский гарнизон.