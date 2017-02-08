Выпускники техникумов и колледжей смогут выбирать срок службы в армии

12:27, 09 февраля 2017, ПАИ

С апреля этого года планируется внесение изменений в законодательство РФ, которое позволит гражданам имеющим среднее профессиональное образование выбирать срок службы в армии. Об этом заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Псковской области Валерий Бартенев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Граждане со средним профессиональным образованием смогут выбирать срок службы в армии, как и те, кто имеет высшее образование: год по призыву или 2 года по контракту с учетом года по призыву.

«Основные востребованные специальности сейчас связны с техническим образованием, в том числе водители, операторы ЭВМ, специалисты связи», - добавил Валерий Бартенев.