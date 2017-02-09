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Общество

Начальник псковского пункта отбора контрактников: Девушки охотнее поступают на военную службу

«Девушки охотнее поступают на военную службу и неохотнее с ней расстаются», - заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Псковской области Валерий Бартенев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 февраля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Валерий Бартенев отметил, что в прошлом году девушек на военную службу набрали меньше, чем в 2013-м, 2014-м и 2015-м годах. Он пояснил, что причиной этого стало отсутствие вакансий.

Всего в 2016 году на службу поступили 6 девушек - медработники, музыканты, укладчицы парашютов, операторы со знанием языков.

Что касается мужчин, то есть основные три категории, которые обращаются в пункт отбора на контрактную службу, рассказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации областного пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Зайцев.  Первая группа – это молодые люди в районе 20 лет, прошедшие службу по призыву и желающие продолжить её, холостые, чаще со средним образованием, вторая — мужчины от 28 до 33 лет, которые давно проходили службу, не нашли себя в гражданской сфере и хотят что-то изменить в своей жизни, они – семейные, с образованием, третья категория - выпускники вузов.

Валерий Бартенев добавил, что Министерство обороны набирает среди контрактников на курсы с последующим присвоением звания лейтенанта. Дмитрий Зайцев пояснил, что после года службы человек с высшим образованием может быть отправлен на эти курсы переподготовки. Обучение там проводится по специальностям по командным и техническим специальностям.

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