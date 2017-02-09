Псковский пункт отбора на военную службу вошёл в тройку лучших в ЗВО по заключению контрактов с окончившими вузы гражданами

11:34, 09 февраля 2017, ПАИ

Псковский пункт отбора на военную службу по контакту по итогам 2016 года вошёл в десятку лучших пунктов в Западном военном округе, а по работе с гражданами, имеющими высшее образование, вообще попал в тройку лидеров. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня сообщил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев. Он отметил, что всего в России действуют 83 таких пункта.

Офицер рассказал, что сотрудники пункта в минувшем году охватили агитационными акциями многие районы Псковской области, при этом особое внимание уделяли проведению акций «Военная служба по контракту — твой выбор» в Пскове и Великих Луках.

По словам Дмитрия Зайцева, особое внимание уделялось работе с гражданами, получающими высшее образование. В частности, сотрудники пункта провели порядка 20 выступлений перед студентами нескольких высших учебных заведений, в результате чего в этом году ожидается увеличение количества выпускников вузов, выбирающих службу по контракту.

Также Зайцев отметил, что специалисты пункта отбора 25 февраля впервые проведут агитационную акцию на соревнованиях по киберспорту, которые пройдут комплексе «Простория» в 11:00.

Помимо этого, в 2017 году подобные акции пройдут 9 мая в Великих Луках, 1 июня в Пскове в военной части в Крестах, 2 августа на стадионе "Машиостроитель" в ходе празднования Дня ВДВ, 1 сентября на территории 76-й дивизии на улице Маргелова в ходе праздника в честь годовщины основания соединения, 22-24 сертября - в расположении 104-го полка 76-й дивизии в Черехе, а 17-18 ноября - на праздновании День образования артполка псковского соединения ВДВ.