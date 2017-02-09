16,5 лет проведёт в колонии житель Псковской области, 5 лет насиловавший свою дочь

11:38, 09 февраля 2017, ПАИ

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для

В Псковской области вынесен приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) и ч.1 ст.119 (угроза убийством) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что с 2010 по 2015 год злоумышленник насиловал свою дочь. На момент начала совершения преступления девочке было 7 лет. О совершенном преступлении стало известно, когда взрослеющая дочь рассказала матери обо всём матери. Женщина сообщила в правоохранительные органы. Узнав об этом, глава семейства угрожал зарезать мать и дочь.

Виновному назначено наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.