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Общество

В январе количество вакансий и соискателей в Псковской области сократилось на 26%

В январе текущего года в сравнении с аналогичным месяцем 2016-го количество вакансий в Псковской области сократилось на 26%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе исследований компании HeadHunter.

«Такая динамика обусловлена существенным подъемом рынка труда в прошлом году после кризисного 2015-го. Для сравнения: в январе 2016-го года прирост предложений от работодателей к аналогичному месяцу 2015-го составлял 39%», - уточнили исследователи.

Количество резюме по отношению к январю 2016 года сократилось на 7%. В среднем на одно вакантное место в Псковской области претендуют не более четырёх человек, что говорит об умеренном уровне конкуренции в регионе в пользу соискателей, отметили в компании.

В топ-5 наиболее востребованных сфер у работодателей вошли: «Продажи» (36%), «Банки, инвестиции и лизинг» (16%), «Производство» (11%), «Начало карьеры, студенты» (10%), «Транспорт, логистика» и «IT, телеком» (по 8%).

В январе самый высокий прирост количества вакансий наблюдался в следующих профессиональных областях: «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Инсталляция и сервис», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Транспорт, логистика».

Средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в январе в Псковской области составила 30 тысяч рублей. При этом уровень ожидаемой заработной платы, судя по данным резюме, ниже и составляет 25 тысяч рублей.

Самая высокооплачиваемая вакансия в Псковской области в начале февраля – «Delphi разработчик» - с зарплатой от 60 тысяч до 120 тысяч рублей.

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