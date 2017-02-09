Во время ссоры великолучанка ударила своего супруга ножом
Во время ссоры великолучанка ударила своего супруга ножом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Вечером 8 февраля 59-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставили в городскую больницу.
Сотрудники ОМВД России по Великим Лукам установили, что накануне по месту жительства в доме на улице Дружбы потерпевший вместе со своей женой употребляли спиртное. Во время ссоры 60-летняя женщина ударила супруга ножом.
Полицейские разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего.