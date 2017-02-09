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Культура

Сегодня в Пскове в рамках Пушкинского фестиваля состоятся лекция Майи Кучерской и «Пещное действо»

Сегодня, 9 февраля, в 16:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области состоится лекция известного писателя Майи Кучерской «Записки расстриги»: об одном неосуществленном замысле Н. С. Лескова». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Майя Кучерская - литературовед и литературный критик, кандидат филологических наук, PhD (UCLA, 1999), профессор факультета филологии НИУ ВШЭ. Лауреат Бунинской премии в 2006 году и Студенческого Букера в 2007, победитель премии «Большая книга» 2013 года. Руководитель школы литературного мастерства «Creative Writing School». Самые известные работы Майи Кучерской - «Плач по уехавшей учительнице рисования», «Тетя Мотя», роман «Бог дождя», «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние», «Евангельская история для детей».

Вход на мероприятие свободный.

В 19:00 в Приказных палатах Псковского кремля пройдет уникальное «Пещное действо» в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Ансамбль был создан в 1989 году Андреем Котовым и группой молодых профессиональных музыкантов с целью возрождения древних православных певческих традиций. руководитель ансамбля Андрей Котов — фольклорист, исполнитель, композитор, хормейстер — посвятил себя практическому исследованию особенностей аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен.

«Музыка, которую мы исполняем, говорит о вечном. Послушайте, о чем все эти песни! В них – размышления о рождении, смерти, существовании Бога и первопричине мироздания. Одним словом, вопросы, которые, так или иначе, ставит перед собой любой, даже самый увязший в рутине человек. И ставил всегда, как сегодня, так и десять веков назад. Менялись формы, способы, с помощью которых люди пытались выразить свои переживания. А темы – извечные и всем понятные и близкие», - отметил Андрей Котов.

В продаже осталось всего несколько билетов на «Пещное действо». Их можно купить в кассе театра или на официальном сайте фестиваля онлайн.

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