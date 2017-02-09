В Псковской области 74 долгожителя получат персональное поздравление от Владимира Путина

11:55, 09 февраля 2017, ПАИ

В феврале 74 старейших жителя Псковской области, которым исполнится 90 и 95 лет получат поздравление от президента России Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщил в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Юбиляры проживают в Пскове, Великих Луках, Порховском, Палкинском, Плюсском, Опочецком, Новоржевском, Локнянском, Куньинском, Красногородском, Дедовичском, Гдовском, Бежаницком, Усвятском, Островском, Невельском, Дновском, Себежском районах.

Среди долгожителей - 66 женщин. 63 человека отмечают 90-й день рождения, 11 человек - 95-й. Столетних именинников в феврале нет. Добавим, что 23 февраля, в День защитника Отечества родились пять долгожителей области.