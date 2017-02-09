За неделю на псковских дорогах один человек погиб и 11 пострадали

13:13, 09 февраля 2017, ПАИ

Со 2 по 8 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 16 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человек и 11 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В одном случае выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода. «При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в МЧС.

За указанный период работы по деблокированию не проводились. Доврачебная помощь травмированным гражданам также не оказывалась, одному гражданину оказали иную помощь. Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.