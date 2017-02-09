0
11:35
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
18:10
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
17:35
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму
17:16
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области
19:58
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
09:39
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
12:27
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
Еще новости
Происшествия

За неделю на псковских дорогах один человек погиб и 11 пострадали

Со 2 по 8 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 16 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человек и 11 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В одном случае выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода. «При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в МЧС.

За указанный период работы по деблокированию не проводились. Доврачебная помощь травмированным гражданам также не оказывалась, одному гражданину оказали иную помощь. Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
09 февраля 2017
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
07 февраля 2017
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму
07 февраля 2017
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму 1
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области
07 февраля 2017
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области 2
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
06 февраля 2017
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
06 февраля 2017
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку 3
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
05 февраля 2017
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области
04 февраля 2017
Лидер хакерской группировки был задержан спецслужбами в Псковской области 5

Идет загрузка...