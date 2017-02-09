Минобороны создает выгодные условия для прохождения военной службы по контракту

13:29, 09 февраля 2017, ПАИ

Министерство обороны проводит целенаправленную политику по увеличению численности военнослужащих по контракту. Об этом заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Псковской области Валерий Бартенев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это направление будет развиваться, совершенствоваться, в том числе и на законодательном уровне, в связи с этим будет больше льгот, возможностей для самореализации в вооруженных силах РФ. В конечном итоге будет отказ от военной службы по призыву», - добавил Валерий Бартенев.

Офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев рассказал, что, в среднем, денежное довольствие военнослужащего составляет от 23-25 тысяч рублей. Зарплата зависит от звания и от должности, которую занимает военнослужащий. Существует определенная тарификация, а также различные надбавки, например, за количество совершенных прыжков с парашютом, пояснил Дмитрий Зайцев.

Валерий Бартенев подчеркнул, что «есть ряд молодых людей, которые хотят все и сразу, но такого не бывает», первый год службы военнослужащие будут получать минимальное довольствия.

Дмитрий Зайцев заметил, что текучка кадров в вооружённых силах составляет 5-6%. При этом, есть позиции, которые всегда востребованы, например, нахватает военных водителей, стрелков, гранатометчиков, разведчиков.