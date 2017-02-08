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Экономика

На молочных фермах в Новосокольническом районе нашли нарушения ветеринарного законодательства

В ООО «СПК колхоз Маевский», который работает в деревнях Маево и Воротково Новосокольнического района, выявили нарушения ветеринарного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Так, в хозяйстве отсутствовал контроль за доброкачественностью кормов, а на молочно-товарных фермах не проводилась дезинфекция помещений. Таким образом, ООО «СПК колхоз Маевский» осуществляет деятельность по производству цельномолочной продукции (молоко сырое коровье) с нарушением ветеринарных правил и норм, что могло повлечь выработку некачественной и опасной продукции, создать угрозу здоровью человека и животных, заноса и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, пояснили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что вина в совершении административного правонарушения заключается в том, что у данного юридического лица имелась возможность для соблюдения требований ветеринарного законодательства, но меры по его соблюдению приняты не были.

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «СПК колхоз Маевский», ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ, наложен денежный штраф. Данному предприятию выдали предписание об устранении нарушений.

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