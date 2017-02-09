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Общество

В Пскове пройдет Семейная олимпиада-2017 «Противодействие ксенофобии и экстремизму в многонациональной России»

11 февраля в многопрофильном лицее № 4 города Пскова состоится областная Семейная олимпиада-2017 на тему «Противодействие ксенофобии и экстремизму в многонациональной России». Начнётся она в 10:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Целью проведения олимпиады является объединение усилий всех участников образовательного процесса в распространении гражданско-правовых знаний, направленных на воспитание межэтнической толерантности, демократизацию и гуманизацию взаимоотношений семьи и школы.

Организаторами областного этапа олимпиады выступают Государственное управление образования региона, автономная некоммерческая организация «Псковский областной центр реализации семейных проектов «Современная семья», Центр гражданского образования ПОИПКРО, МОУ «Многопрофильный лицей № 4».

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