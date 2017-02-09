При реализации проекта «Городская среда» будет обеспечено максимальное участие граждан, пообещал депутат Александр Васильев

15:01, 09 февраля 2017, ПАИ

7 февраля президиум генерального совета «Единой России» принял решение о продолжении 19 партийных проектов, и начале реализации шести новых партпроектов. Координатором проекта «Городская среда» стал депутат Государственной думы от Псковской области Александр Васильев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

Проект «Городская среда» направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий в областных центрах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей. Депутат поблагодарил за доверие и выразил уверенность, что проект будет реализован успешно.

«В рамках бюджета мы уже заложили на 2017 год 20 млрд рублей на ремонт дворов и благоустройство общественных пространств. Теперь важно обеспечить максимальное участие граждан в принятии решений по определению использования этих ресурсов, о чем говорил президент в своём послании», - отметил Александр Васильев. Он рассказал, что в рамках реализации проекта будут созданы общественные советы по реализации проектов на уровне регионов, в которые будут входить граждане, эксперты, представители общественных организаций и предпринимателей.

«В работу по благоустройству можно и нужно включаться. Необходимо объединиться жильцам для принятия решений о том, как должен выглядеть их общий двор, какие работы там будут проводиться, взять на себя ответственность за надлежащее содержание имущества», - отметил координатор проекта.

Добавим, проекты партии «Единая Россия» являются одним из инструментов решения главной задачи по реализации программы партии и выполнению наказов граждан.