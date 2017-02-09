25 февраля в Пскове состоится киберфестиваль

15:05, 09 февраля 2017, ПАИ

25 февраля в 13.00 в Пскове состоится киберфестиваль, организуемый при поддержке Управления культуры администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие пройдёт в формате шоу-матча. В борьбе за главный приз сойдутся сильнейшие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Великих Лук.

В рамках киберфестиваля пройдёт выставка оружия Первой и Второй мировой войны из фондов Военно-исторического музея Псковской области (город Остров), а также экспозиции современной военной техники, знакомство с которой проведут военнослужащие 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Программа фестиваля предусматривает участие посетителей в косплей-шоу, в розыгрышах призов, возможность проявить себя в настольных играх, познакомиться с особенностями робототехники.

Мероприятие пройдет по адресу: Иркутский переулок, 2. Вход свободный.