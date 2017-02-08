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Экономика

Молокозавод из Плюсского района вышел на рынок Санкт-Петербурга

Продукцию «Молочного завода-Ляды», расположенного в Плюсском районе Псковской области, теперь можно приобрести в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе созданного по инициативе депутата Государственной Думы Александра Козловского общественного движения «Свое!».

Как рассказал генеральный директор ООО «Молочный завод-Ляды» Валентин Дериенко, на данный момент в Санкт-Петербурге у компании работает одна торговая точка, где можно приобрести ее продукцию. Расположена она в магазине «Мясной гастроном» по адресу улица Доблести, дом 26.

«Молочный завод-Ляды», несмотря на недавнее открытие, интенсивно наращивает темпы развития. Как рассказали на предприятии, за 3 года работы производственная мощность переработки молока увеличилась с 2 до 10 тонн в сутки», - отметили в пресс-службе общественного движения.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 10 наименований. Здесь производят творог, сливки, сметану, масло, сыры – сулугуни и брынзу, мороженное и другое. В стадии разработки находятся технологии производства натурального кефира, йогурта и ряженки.

Предприятие, где работает 30 человек, активно принимает участие во всех сельскохозяйственный выставках и ярмарках Псковской области и города Санкт-Петербурга.

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