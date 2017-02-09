Очередной «Поэтопроектор» состоится в псковском театре 18 февраля

15:19, 09 февраля 2017, ПАИ

18 февраля в медиа-холле Театрально-концертной дирекции Псковской области состоится восьмой сеанс современной поэзии «Поэтопроектор». Участниками мероприятия станут поэты Сергей Стратановский и Владимир Кучерявкин, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Встреча начнётся в 18:00, вход на неё свободный.

Сергей Стратановский - поэт. Родился 5 декабря 1944 года в семье филолога-классика Георгия Стратановского – знаменитого переводчика Геродота, Фукидида и Страбона. В 1968 окончил филологический факультет Ленинградского университета (учился сначала на французском, затем на русском отделении).

В 1993 году вышел первый сборник «Стихи», включающий произведения 70-х – 80-х годов, в 2000-м – второй: «Тьма дневная», в 2002-м – третий - «Рядом с Чечней» и в 2005-м - четвертый «На реке непрозрачной», в конце 2009 года вышли сразу две книги: «Оживление бубна» и в издательстве Enaudi в Италии (Турин) – книга избранных стихотворений в переводе на итальянский (переводчик Алессандро Ниеро). В 1995 году стал лауреатом Царскосельской премии, а в 2000 году – стипендиатом Фонда имени И.А. Бродского. В том же 2000 году вошел в шорт-лист премии Андрея Белого, в 2001 году получил премию журнала «Звезда» за цикл стихов об Италии. Лауреат премии им. Н.В. Гоголя (2010), премии Андрея Белого (2010), премии Кардуччи (Пьетрасанта, Италия, 2011). В 2013 году был отмечен премией VII Международного фестиваля «Биеналле поэтов» «Живая легенда».

Автор десяти книг стихов. Стихи переведены на английский, болгарский, голландский, иврит, итальянский, литовский, немецкий, польский, финский, французский, чеченский, шведский и эстонский языки.

Владимир Кучерявкин - поэт, прозаик, переводчик. Родился 4 августа 1948 года в Калининграде. В 1968 году закончил техникум. Служил в армии. В 1977 году закончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова по специальности филолог-русист, преподаватель русского языка как иностранного.

Работал ассистентом кафедр русского языка различных вузов, инструктором пожарной профилактики, стрелком охраны, монтажником конструкций, оператором котельной, резчиком по дереву и др. Более десяти лет преподавал английский язык в Институте иностранных языков и в других организациях.

С 1981 года состоял членом объединения ленинградских литераторов Клуб-81. Первая публикация в сборнике «Круг» (Ленинград, 1985). В 2004 году вступил в Союз писателей Санкт-Петербурга. Опубликовал книги: «Танец мёртвой ноги» (1994), «Вдалеке от кордона» (1994), «Треножник» (2001), «Избранное» (2002), «В открытое окно» (2011), «Созерцание С.» (2014), «Записки из секретного блокнота: Лирический дневник» (2016). Печатался в многочисленных периодических изданиях.

Переводчик англоязычной поэзии.