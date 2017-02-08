Политолог Дмитрий Травин назвал Ждуна главным символом России

16:52, 09 февраля 2017, ПАИ

Профессор Европейского университета в Петербурге, журналист и политолог Дмитрий Травин назвал Ждуна главным символом России, пишет газета «Ведомости». Раньше Дмитрий Травин считал национальным зверем Чебурашку.

«Русский Ждун грустный, ленивый и вялый. Но симпатичный. Он оброс жирком, повесил нос и сложил ручки на животике со складками жира, поскольку в стране давно царит застой и нет условий ни для политической, ни для гражданской, ни для инвестиционной активности. Но Ждун — оптимист. Он не отчаивается. Он затаился и ждет», — пишет политолог.

«Русский Ждун — это наш великий полководец, заманивший врага в Москву и ждущий в засаде, пока тот сам себя слопает. Русский Ждун — это оппозиционер, ожидающий во глубине сибирских руд, что оковы тяжкие почему-то падут, придут какие-то братья и отдадут ему меч. Русский Ждун — это динамичная молодежь, выпускающая энергию на дискотеках под песню «Перемен! Мы ждем перемен!». Русский Ждун — это бизнес, годами ожидающий, пока Центральный банк снизит процентную ставку, а власть создаст условия для отечественных производителей. Русский Ждун — это сама власть, ожидающая роста цен на нефть и газ, вместо того чтобы создавать эти самые условия для производителя. Русский Ждун — это дипломаты, ожидающие Трампа, который придет и снимет с нас санкции. А если не снимет, то будем ждать еще четыре года, пока их не снимет кто-то другой, поскольку в США власть меняется, а наш Ждун неизменен. Русский Ждун — это церковь, предлагающая ждать до Страшного суда, когда восторжествуют те, кто тихо ждал и покорялся властям, а торопыги отправятся суетиться на сковородках в места, не столь отдаленные от жаркой печки. Русский Ждун — это революционер, ожидающий объективных условий, при которых возможны перемены», - считает Дмитрий Травин.

Отметим, мем Ждун родился из скульптуры «Homunculus Loxodontus» голландской художницы Маргрит ван Бреворт, которая изобразила некое существо между слоном, тюленем и насекомым со сложенными на животе руками. Художница посвятила скульптуру тем, кто сидит в очереди на прием к врачу. Фото скульптуры, прозванной в рунете Ждуном, быстро распространилось по сети. Недавно Ждун обзавелся аккаунтом в Инстаграме, а посетители «Аптекарского огорода» нашли в ботаническом саду растение, внешне напоминающее популярный мем.