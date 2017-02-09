Псковская область заняла 49 место в региональном рейтинге публикаций сведений об общественных советах

17:04, 09 февраля 2017, ПАИ

Псковская область заняла 49 место в региональном рейтинге публикаций сведений об общественных советах. Аудит информационной открытости общественных советов региональных министерств провёл проектный центр «Инфометр».

Результаты исследования показали, что информацию о членах общественных советов найти гораздо легче, чем сведения о работе органа. Так, должности членов общественного совета публикуют в 77 регионах, а видеозаписи прошедших заседаний — только в Московской области.

По итогам аудита информационной открытости общественных советов в десятку лучших вошли Ростовская область, Приморский край, Новгородская и Калужская области, Республика Хакасия, Мурманская, Брянская, Курская, Московская области и Ставропольский край. В числе аутсайдеров – Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Севастополь, Липецкая область, Еврейская автономная область и Республика Тыва.

Общественные советы — это консультативные органы с участием представителей общественности, созданные для того, чтобы доносить мнение граждан до ведомств. В каждом регионе эксперты оценили публикации сведений об этих органах на сайтах ведомств, отвечающих за культуру, здравоохранение и финансы.