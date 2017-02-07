В дни всероссийских соревнований по биатлону сотрудники «Псковэнерго» будут работать в усиленном режиме

15:32, 09 февраля 2017, ПАИ

11-14 февраля в дни проведения на спортивной базе «Юность» в Островском районе всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» будут работать в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойное электроснабжение всей задействованной инфраструктуры, спортивных и зрительских площадок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

По словам директора Западных электрических сетей «Псковэнерго» Александра Сазонова, в дни проведения ответственного мероприятия к дежурству будет привлечены дополнительные бригады. На случай возникновения нештатных ситуаций энергетики подготовили к работе три передвижных дизель-генератора.

Отметим также, что филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выступает официальным партнером предстоящих Всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров в Островском районе.

Ранее энергетики провели в деревне Смоленка работы по масштабному строительству электросетевой инфраструктуры. Здесь были построены трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, воздушные и кабельные ЛЭП 0,4 кВ, смонтированы светильники для освещения лыжной трассы. Все это позволило обеспечить электроснабжение построенных специально к мероприятию помещений хранения оружия и подготовки спортсменов, зрительской трибуны, стрельбища, операторской и судейской, медиа-центра и информационного экрана, снеговых пушек и объектов видеотрансляции.