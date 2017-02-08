Минфин готовит новую схему распределения денег от акцизов на алкоголь между регионами и госказной

17:15, 09 февраля 2017, ПАИ

Минфин готовит предложения по изменению схемы распределения акцизов на крепкий алкоголь между федеральным и региональными бюджетами. Об этом сообщает газета «Известия».

По новой схеме предполагается, что в государственную казну будет поступать не половина, а вся полученная от акцизов сумма, затем 40-50% этих денег вернется в регионы, но пропорционально числу жителей старше 18 лет.

Поручение создать новую систему распределения дал в конце 2016 года вице-премьер Александр Хлопонин. Воплощением проекта занимается Министерство финансов, которое должна будет детально прописать эту схему. К разработке также привлечены Минэкономразвития, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росалкогольрегулирование (РАР).

«Больше всех могут получить те, у кого больше население, а не производство и продажи алкоголя. То есть в выигрыше регионы непьющие, где большое, здоровое, долго живущее население. Теряют те, у кого водочные заводы», — рассказал «Известиям» чиновник федерального уровня.

Напомним, что ранее такая схема предлагалась Федеральной антимонопольной службой. В конце 2015 года ФАС внесла в Правительство свое предложения, призванные ослабить протекционизм глав регионов. Переходный период, по задумке Росалкогольрегулирования должен занять два года.