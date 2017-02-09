Угонщик из Ростовской области угрожал убийством двум псковичам

13:53, 09 февраля 2017, ПАИ

В Пскове угонщик из Ростовской области угрожал убийством двум мужчинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что в одной из квартир дома на улице Солнечной происходит конфликт. Двое потерпевших пояснили, что сосед по квартире угрожал им ножом. Сотрудники вневедомственной охраны предприняли необходимые меры и задержали подозреваемого, который попытался оказать сопротивление.

Выяснилось, что этот 23-летний гражданин находится в федеральном розыске по подозрению в совершении угона в Ростовской области.

Его доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.