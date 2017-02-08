Госведомства продолжают покупать иностранные мессенджеры

17:19, 09 февраля 2017, ПАИ

Госведомства России продолжают покупать иностранные мессенджеры, тратя в год около 500 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на заявление экспертов Института развития интернета (ИРИ), которые провели соответствующее исследование рынка коммуникационного софта.

«И хотя наблюдается тенденция к отказу от иностранных мессенджеров в пользу отечественных разработок, ситуация пока кардинально не изменилась. Даже госорганы предпочитают такие разработки, как Skype for Business, Microsoft Lync, Cisco WebEx, СommunigatePro, Adobe Connect, ooVoo и другие. И это несмотря на то, что действует закон, запрещающий покупать иностранное программное обеспечение, если есть российские аналоги», - отметили исследователи.

В центре считают, что это происходит из-за недостаточной функциональности отечественных продуктов, а также специфической стратегии продвижения своего товара иностранными компаниями.

«Западные разработчики активно используют стратегию так называемых кросспродаж. К примеру, структурам, которые закупают офисные решения, по сути, навязывают коммуникационное программное обеспечение», – рассказал директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин.

В центре надеются, что после проведения конкурса на поставку отечественного мессенджера для госорганов, интеграторам будут даны соответствующие рекомендации по продвижению российского софта.