26-летний уклонист из Великих Лук заплатит штраф

16:14, 09 февраля 2017, ПАИ

26-летний житель Великих Лук заплатит штраф. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы).

Установлено, что осенью 2016 года молодой человек, надлежащим образом уведомленный о необходимости явиться в военный комиссариат в связи с призывом на военную службу, имея намерения избежать возложения на него этой обязанности, не явился на мероприятия, связанные с призывом.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

Решением Великолукского городского суда к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.