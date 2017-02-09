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26-летний уклонист из Великих Лук заплатит штраф

26-летний житель Великих Лук заплатит штраф. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы).

Установлено, что осенью 2016 года молодой человек, надлежащим образом уведомленный о необходимости явиться в военный комиссариат в связи с призывом на военную службу, имея намерения избежать возложения на него этой обязанности, не явился на мероприятия, связанные с призывом.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

Решением Великолукского городского суда к нему применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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