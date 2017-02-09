В Псковском районе нашли похищенный мотоцикл

15:35, 09 февраля 2017, ПАИ

В Псковском районе в ходе следственных действий обнаружили и изъяли имущество двух потерпевших. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковско области.

Так, 6 февраля в рамках расследования уголовного дела по краже был произведен обыск в селе Середка, в ходе которого в одном из помещений обнаружили и изъяли мотоцикл, похищенный у гражданина. 8 февраля в ходе рассмотрения материала проверки по факту хищения имущества у гражданки провели обыск в хозяйственной постройке в деревне Горнево, в результате которого похищенное обнаружили. Имущество вернут владельцам.

В УМВД отметили, что злоумышленники совершают преступления имущественного характера, прежде всего, с целью дальнейшей реализации краденого. И находятся лица, которые его приобретают.

В этой связи следственный отдел ОМВД России по Псковскому району напоминает гражданам об уголовной ответственности, которая предусмотрена статьей 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).