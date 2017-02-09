Свежий номер газеты Пушкинского заповедника выйдет 10 февраля

15:45, 09 февраля 2017, ПАИ

10 февраля выйдет первый в нынешнем году выпуск ежеквартальной газеты «Пушкинский уголок» — издания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, на 12 страницах газеты можно прочесть о юбилеях и юбилярах начавшегося года. «Прежде всего, конечно, - 180-летие со дня гибели Пушкина, но здесь же — и 275-летие указа императрицы Елизаветы Петровны на пожалование Михайловской губы «арапу Петра Великого», прадеду поэта Абраму Петровичу Ганнибалу, и 60-летие сотрудничества музея с Российской Академией художеств, 50-летие Всесоюзного (сейчас — Всероссийского) пушкинского праздника поэзии, 40-летие дома-музея в Петровском, 20-летие Февральских музейных чтений памяти С.С Гейченко и многое другое, - отметила Лидия Токарева. - Авторы публикаций вспоминают живые подробности из жизни друзей и соратников заповедника, как например, Татьяны Галушко —замечательного поэта и музейщика (к 80-летию со дня рождения) или Василия Звонцова — выдающегося русского графика, одного из основоположников традиции художественных практик студентов-«репинцев» в музее (к столетию со дня рождения). Газета рассказывает об истоках иконографии Тригорского, о новой выставке «Софья Ковалевская. Полибино. Михайловское. Стокгольм», о зимних работах в мемориальных садах и парках заповедника и о многом другом».

Лидия Токарева напомнила, что новый выпуск «Пушкинского уголка» после выхода в свет его «бумажной версии», как и предыдущие номера музейного информационного издания, можно будет свободно читать и скачивать в интернете — на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».